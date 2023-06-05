سميرة سعيد تطرح أحدث أعمالها الغنائية "إنسان آلي" (فيديو)

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “إنسان آلي” وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف التطبيقات والمنصات الغنائية الرقمية، ومحطات الراديو.

وتعتبر أغنية الديفا سميرة سعيد الجديدة "إنسان آلى" وهى الأغنية العاشرة والأخيرة ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذى يحمل نفس الاسم "إنسان آلي" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي شادى نور، والمحلن بلال سرور، والموزع الموسيقي هانى ربيع، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

تقول كلمات أغنية “إنسان آلي”

طول الوقت ببقى تحت ضغط وstressعالي

متوترة ومتنشنة

ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي

إنسان آلي اتحولت أنا

يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي

من كل اللي أنا فيه

و أشوف مشاكلي إيه

يا إما حانتهي

لازم أفوق دلوقتي حالاً

يا حسيب كل اللي فاضل يطير

طب هو فاضل كتير

أيوة فاضل كتير

عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني

آه يا وداني حاجة متعبة

الثانية اللي بتعدي لو راحت

ما بترجعش تاني.. حقيقة مرعبة

عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي

ما خدتش بالي فات كم سنة

آخر أعمال سميرة سعيد الغنائية

وطرحت سميرة سعيد الفترة الماضية أغنية بعنوان "زعلنا من بعض" التى تعود من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية، وهي من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى، كما طرحت من قبل أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب، وأغنية "كرباج" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى طارق مدكور وأغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب و"بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقى أحمد حسام وأيضًا أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى وMon Chéri، كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، و"ما استريحتش" كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.