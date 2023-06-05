الخارجية الأمريكية: مواصلة هدم منازل الفلسطينيين "يدمّر" فرص حل الدولتين

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تخفيض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني, وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني, وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

قال إن حل الدولتين هو الأمثل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنه ينبغي الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد العنف والتوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأكد أن ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع الراهن للمواقع المقدسة ومواصلة هدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين.