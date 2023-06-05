الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية: مواصلة هدم منازل الفلسطينيين "يدمّر" فرص حل الدولتين

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى تخفيض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني, وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني, وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

قال إن حل الدولتين هو الأمثل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنه ينبغي الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد العنف والتوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأكد أن ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع الراهن للمواقع المقدسة ومواصلة هدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين.

بلينكين الخارجية الامريكية حل الدولتين فلسطين إسرائيل

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