الأربعاء.. افتتاح معرض "طوكيو قبل وبعد" بمركز كرمة بن هانئ الثقافي

يستضيف مركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي معرض "طوكيو قبل وبعد (صور فوتوغرافية)"، بالتعاون مع مؤسسة اليابان، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، بمقر المتحف في 6 ش أحمد شوقي، على أن يستمر المعرض حتى 5 يوليو 2023.

ويتناول المعرض المتجول عبر العالم (طوكيو قبل - بعد) مجموعة مختارة من نحو 80 عملاً، حيث يضم أعمالاً لمصورين قاموا بالتقاط صور للعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة (1930 - 1940)، بجانب صور التقطت بعد عام 2010.

وفي 1972 أصدر الرئيس الراحل أنور السادات بتحويل كرمة ابن هانئ إلى متحف يحمل اسم أمير الشعراء أحمد شوقي وتم افتتاحه في 17 يونيو 1977 ثم افتتح ثانية في ثوبه الجديد بعد تطويره وتجديده واستحداث مركز ثقافي (مركز كرمة ابن هانئ الثقافي) عام 1996.

يوجد داخل المتحف في الطابق الأرضي وتحديدا بجناح محمد عبد الوهاب مكتبة أحمد شوقي وتحوي 332 كتابًا، إضافة إلى مسودات مخطوطات لشعره بخط يده، وهناك أيضًا، أعمال منسوبة للمطرب والملحن محمد عبد الوهاب الذي قدمه أحمد شوقي إلى الفن والذي قدم أعمالا من كتابة أحمد شوقي، كما توجد مكتبة سمعية عالية التقنية في المتحف تحوي تسجيلات لأداء غنائي لعبد الوهاب بحضور أحمد شوقي.

ويتضمن الطابق العلوي غرفة نومه إضافة لغرفة نوم زوجته خديجة شاهين، كما يوجد بغرفة أخرى بالطابق العلوي أكثر من 750 مخطوطة ومسودة لأعمال الشاعر ومجموعة من اللوحات الزيتية والتحف والصور التي تتعلق بحياة أحمد شوقي، وتوجد غرفة أخرى تحوي عددا من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير والهدايا التي حصل عليها الشاعر الراحل.