الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: أتلتيكو مدريد يخطط لضم ويلفريد زاها في "الميركاتو" الصيفي

ويلفريد زاها
ويلفريد زاها

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وضع الإيفواري ويلفريد زاها، جناح فريق كريستال بالاس الإنجليزي، ضمن اهتماماته من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن أتلتيكو مدريد استفسر عن إمكانية ضم ويلفريد زاها، الذي أمامه حتى نهاية يونيو ليقرر ما إذا كان سيقبل العرض المقدم من جانب كريستال بالاس لتجديد عقده مع النادي.

وسينتهي عقد زاها مع كريستال بالاس، بنهاية يونيو الجاري، ليكون بإمكانه الانتقال إلى نادٍ في صفقة انتقال حر. 

وأوضحت الصحيفة، أن دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، معجب منذ فترة طويلة بزاها بعد أن حاول التعاقد مع الجناح الإيفواري في عام 2020.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا سيأخذ وقته ليقرر مستقبله قبل انطلاق الموسم المقبل، حيث لا يزال بإمكانه البقاء في «سيلهيرست» (معقل كريستال بالاس).

وعرض كريستال بالاس، على زاها عقدًا جديدًا طويل الأجل بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهي صفقة يوليها المهاجم اهتمامًا جادًا.

وينتهي العرض الرسمي المقدم من كريستال بالاس بنهاية الشهر، مما يعني أن زاها أمامه أقل من أربعة أسابيع ليقرر ما إذا كان سيمدد إقامته في النادي الواقع في جنوب لندن.

بالإضافة إلى اهتمام أتلتيكو مدريد، حصل زاها على العديد من العروض من الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي الاتحاد، بطل الدوري السعودي، تقدم بعرض قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني، بعد خصم الضرائب، للانضمام إليهم الموسم المقبل.

وأكدت «ديلي ميل»، أن فرصة اللعب في الدوري الإسباني قد تغري زاها، الذي سيكون حريصًا على مواصلة اللعب على أعلى مستوى ممكن، خاصة وأن أتلتيكو مدريد سيشارك في الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا، التي ستكون جاذبة أيضًا لزاها، الذي لم يلعب مطلقًا في أي مسابقة أوروبية.

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