الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

مخدرات
مخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة المتهم "م.ا.ا" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

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