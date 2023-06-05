الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تلتقى نظيرها الكازاخى لبحث تعزيز التعاون فى المجالات الثقافية

وزيرة الثقافة مع
وزيرة الثقافة مع نظيرها الكازاخي

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أسخات أورالوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له، لبحث آليات دعم التعاون الثقافي بين الجانبين، وذلك ضمن زيارة وفد كازاخي رفيع المستوى لمصر في إطار الاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكازاخستان.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن ترحيبها، بزيارة نظيرها الكازاخي إلى مصر، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، معربة عن تطلعات وزارة الثقافة المصرية، لدعم أواصر هذه العلاقات من خلال التفعيل الأمثل لسبل التبادل الثقافي بين البلدين، بإقامة عدد من الأنشطة والفعاليات والأسابيع الثقافية المشتركة، خلال الفترة المُقبلة.

 كما أكد أسخات أورالوف، وزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كازاخستان، اعتزازه بالعلاقات المصرية الكازاخية، بالعديد من المجالات، ومنها الثقافي، مشيدًا بما تزخر به مصر من تراث ثقافي عريق بالغ التنوع والثراء، معرباً عن تطلعاته إزاء دعم سبل التعاون الثقافي مع الجانب المصري، بمختلف مجالات الفن والتراث للبلدين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الرحلات السياحية من كازاخستان لمصر للتعرف على الثقافة المصرية المتفردة.

واختتم الوزير الكازاخي حديثه موجهاً الدعوة للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بزيارة كازاخستان، والتعرف عن قرب على ماتزخر به كازاخستان من مقومات ثقافية وحضارية مُلهمة للإبداع.

صورة من اللقاء
نيفين الكيلاني أسخات أورالوف وزير الثقافة جمهورية كازاخستان الكازاخي كازاخستان

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