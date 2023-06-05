"شارك بصك الأضحية".. مبادرة لتوزيع أكبر كمية من اللحوم على المحتاجين بأسوان

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، فى انطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان “بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023”، وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة أسوان.



وقال محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، إن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة أسوان ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.



وأكد أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة « بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأسوانى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.



من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الأضحية بالتقسيط وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا أنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.



وذكر أن قيمة صكوك الأضاحى من جمعية الأورمان لهذا العام 2023 بلغت فى العجل المستورد الصغير 4800 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 1170جنيها في أول مرة كمقدم، ثم يدفع 330 جنيه شهريا لمدة 11 شهرا، والصك بقيمة 5700 جنيه للعجل المستورد الكبير يدفع المتبرع 1300 جنيها في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرا، وقيمة الصك 8100 جنيه فى العجل البلدى يدفع المتبرع 1500 جنيها في أول مرة ثم يدفع 600 جنيه كل شهر لمدة 11 شهرا، كما تقوم أيضا بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 400 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.



