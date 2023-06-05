الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

طبيب عيون عن عروس "فيسبوك" المصابة: "الضغط السبب"

فتاة الفيسبوك
فتاة الفيسبوك

"أنا واحدة كان كتب كتابها كمان كام يوم وكنت بحضر الفستان والقاعة وفجأة لقيت عيني بالمنظر ده"، ملخص منشور لفتاة تدعى إسراء أحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداوله رواد السوشيال ميديا بشكل واسع مبدين تعاطفهم معها.

قالت إسراء في منشورها: "نمت صحيت لقيت عيني بالشكل ده، كشفت.. والعلاج لا جايب نتيجة ولا فاهمة ولا حد مشخص لي ده إيه.. ولا سببه إيه، كل يوم بنام واصحى بتزيد أكتر وفرحي اتأجل.. حاجات كثيرة باظت عندي غير طبعًا النفسية، وأنا ببص لنفسي في المراية وبقول إن أنا كنت مفروض أكون عروسة فجأة بقى ده شكلي".

 

وفي السياق، أوضح طبيب العيون محمود عبدالواحد، لـ"الدستور" السبب وراء ظهور تجمعات دموية في العين، قائلًا إن هناك عدة أسباب: أبرزها الضغط، أو القلق، والتوتر، مما يؤدي لانفجار ببعض الشعيرات الدموية في العين.

وتابع أنه يمكن أن يكون السبب في تلك التجمعات الدموية الإصابة بعدوى في العين نتيجة لفيروس الهربس، أو وجود مشكلة في تخثر الدم، ما يجعله ينعكس على تخثر الدم في أوعية العين الدموية، وتظهر العين بذلك الشكل.

ويظهر الدم في واجهة العين، مع الشعور بألم وتشوش في الرؤية، ونصح الطبيب كل من يتعرض لذلك بضرورة الذهاب للفحص الشامل للعين؛ لتقييم ضغط العين والقدرة على الرؤية، لافتًا إلى أن أمراض العين يجب الاهتمام بها، والسرعة في عمل فحص داخل العين بمجهر خاص يحدد تلك الحالات.

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