الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بكليتى التجارة والآداب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي التجارة والآداب رافقه خلالها الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أبو عرب القائم بعمل عميد كلية الآداب ووكلاء الكليتين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
واطمأن رئيس جامعة بنها خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

وأشاد رئيس جامعة بنها خلال جولته، بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتى التجارة والآداب وانتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها. 

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

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