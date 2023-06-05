الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. عرض الجزء الثانى من حوار محمد الباز مع خالد يوسف فى “الشاهد”

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز مع خالد يوسف

تعرض فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، في الحادية عشرة مساء اليوم الإثنين، الجزء الثاني من حوار الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، مع المخرج خالد يوسف، في برنامج "الشاهد".

ويكشف "يوسف"، خلال اللقاء، كواليس علاقته بجماعة الإخوان خلال فترة الجامعة، مرورًا بالصدمات الكبيرة على مدار حياته المهنية، ومحاربته في انتخابات مجلس النواب.

كما يتحدث خالد يوسف، خلال حلقة اليوم، عن شهادته عما جرى يوم 28 يناير 2011 ومَن هاجم قوات الشرطة على كوبري قصر النيل، بجانب كواليس توثيقه لثورة 30 يونيو.

توثيق أحداث ثورة 30 يونيو

يقدم برنامج «الشاهد» توثيقاً لأحداث ثورة 30 يونيو عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.

يذاع برنامج "الشاهد" يومياً على قناة "إكسترا نيوز"، بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

 

30 يونيو الدكتور محمد الباز الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور المخرج خالد يوسف برنامج الشاهد ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان

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