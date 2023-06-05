الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة جراج سيارات اشتعل به حريق في فيصل بالجيزة

حريق في فيصل
حريق في فيصل

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لجراج سيارات، اشتعل به حريق فى منطقة فيصل، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات، بالإضافة إلى التأكد من حصول القائم بإدارة الجراج على ترخيص من عدمه.

كما استمع رجال المباحث لأقوال عامل بالجراج، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق جراج في منطقة فيصل، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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