يرفض الجلوس على الدكة.. عواد يتهرب من تجديد عقده مع الزمالك

تهرب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجلوس مع لجنة الكرة وعبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل التفاوض معه لتجديد عقده مع نادي الزمالك الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

‏ورفض عواد الاجتماع مع لجنة الكرة بحجة أنه لديه بعض المشاكل الأسرية ومرض أحد أبنائه، وطلب من لجنة الكرة تأجيل الجلسة للأسبوع المقبل.

‏في حين اعترض محمد عواد على الجلوس على دكة البدلاء في المباريات الرسمية للحارس محمد صبحي.

وطلب «عواد» من محمد عبدالمنصف ضرورة مشاركته بصفة أساسية في المباريات الرسمية، وأكد رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة.

‏وبدأ عواد في البحث عن عقد احتراف عربي في إشارة منه إلى عدم التجديد للزمالك في ظل عدم مشاركته في التشكيل الأساسي وإصرار المدرب على وجوده على مقاعد البدلاء.