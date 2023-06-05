الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشعب الجمهوري يستقبل وفدا من الحزب الشيوعي الحاكم بالصين

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل حزب الشعب الجمهوري المصري بمقر الأمانة العامة المركزية بالقاهرة تشو شينج شان عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي الحاكم بدولة الصين ورئيس معهد أدبيات الحزب الحاكم بالصين على رأس وفد سياسي رفيع المستوى والذي يزور مصر حاليا تلبية لدعوة الحزب المصري،  وبحضور سفير الصين بجمهورية مصر العربية وذلك في إطار تبادل الرؤى والخبرات الحزبية بين الجانبين. 

وانعقدت المباحثات بين الحزبين حول العلاقات المصرية الصينية وأطر المبادرات التي طرحتها الصين مؤخرا متضمنة مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، كما تمت مناقشة وثيقة مبادرة الحزام والطريق وكذلك الشراكة الاستراتيچية الشاملة الموقعة بين البلدين واستعراض البرنامج التنفيذي الخاص بها و تحديثه وسبل تجديده طبقا لمعدلات التنفيذ. 
  
ترأس الجانب المصري المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري وبحضور عدد من قيادات الحزب التنظيمية وعدد من أعضاء هيئته البرلمانية بمجلسي الشيوخ والنواب.

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