الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: ليفربول يتمم اتفاقه لضم «ماك أليستر» حتى 2028

أليكسيس ماك أليستر
أليكسيس ماك أليستر

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، بات على أعتاب التعاقد مع الدولي الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط برايتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، والمتخصص في أخبار سوق الانتقالات، أن ليفربول قد توصل لاتفاق نهائي بشأن العقد الذي سيتم إبرامه مع اللاعب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن العقد سيمتد لخمس سنوات، حتي يونيو عام 2028.

وأشار رومانو، إلى أن ليفربول سيدفع الشرط الجزائي خلال الأيام المقبلة، والذي سيكون أقل من 60 مليون جنيه استرليني.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن ماك أليستر سيخضع للفحوصات الطبية في خلال 24 أو 48 ساعة، تمهيدًا للانضمام إلى ليفربول، خلال «الميركاتو» الصيفي.

وكان أليكسيس ماك أليستر، قد انضم لبرايتون، في يناير عام 2019، قادمًا من أرجنتينيوس جونيور.

وشارك النجم الأرجنتيني – البالغ من العمر 24 عامًا – مع برايتون، في 40 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

وساهم ماك أليستر، في تتويج المنتخب الأرجنتيني، بلقب كأس العالم 2022، والتي أقيمت بقطر، بعد الفوز في المباراة النهائية على فرنسا، بركلات الجزاء الترجيحية.

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