الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. خالد جلال يفتتح عرض "ستوكمان" على مسرح الغد

عرض ستوكمان
عرض ستوكمان

يفتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى "ستوكمان" وذلك فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء الموافق ٦يونيو الجارى على مسرح الغد بالعجوزة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، وهو العرض الثالث عشر من سلسلة العروض التى أعلن عنها المخرج خالد جلال، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" كما يعد ثانى عروض فرقة مسرح الغد خلال هذا العام بعد العرض المسرحى "بعد آخر رصاصة".

"ستوكمان" البطولة للفنانين "ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل على"، ديكور حمدى عطية، أزياء دينا زهير، إضاءة أبوبكر الشريف، موسيقى رفيق جمال، مخرج منفذ تامر بدير ونائل على، تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج د.إسامة رءوف.

كان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، أعلن عن النسخة السادسة لمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بعد النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى دوراتها السابقة.

تأتى المسابقة دعمًا للشباب الموهوب في مجال الأغنية الوطنية، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء- التلحين- التأليف- التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

شروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد على ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد على ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارًا موقعًا من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كاملًا عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات- لحن- غناء ) بصيغة MP3 .

خالد جلال ستوكمان مسرح الغد قطاع شئون الإنتاج الثقافى الثلاثاء

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