الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف طرق مقابر الثلاثيني ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحي بالإسماعيلية

رصف الطرق
رصف الطرق

وجَّه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي وكيل وزارة الطرق والنقل بالإسماعيلية، برفع كفاءة عدد من الطرق داخل مقابر الثلاثيني، بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023/2022؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين خلال تأدية مراسم الجنازات.

وفي هذا السياق قامت المديرية أمس بتنفيذ أعمال الرصف داخل عدد من الشوارع بالمقابر.

وفي سياق آخر، تواصل مديرية الطرق والنقل في أعمال التطوير والرصف التي بدأت بمدينة المستقبل، حيث استمرت المرحلة الثانية من رفع كفاءة مرفق الصرف الصحي وغرف التفتيش ونوازل الصرف الصحي بعمارات التعاونيات أ، ب، ومن المقرر أن تستمر الأعمال لمدة الثلاثة أشهر المقبلة.

كما يواكب أعمال الصرف الصحي، رصف وتطوير لمحيط عمارات مبارك بالكامل، يأتي ذلك في ضوء جهود محافظة الإسماعيلية نحو إيجاد حلول للمشاكل المزمنة بمدينة المستقبل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.

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