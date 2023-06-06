الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فضفاضة وألوان زاهية.. ملابس الرجال في الصيف

حرارة الصيف
حرارة الصيف

عاد الصيف وكذلك عادت معه الحفلات المسائية الممتعة وليالي الشواء ومع ذلك أثناء تواجدك بالخارج من الأفضل دائمًا التغلب على الحرارة أثناء ارتداء أفضل ما في الموضة من الأقمشة خفيفة الوزن إلى تقنيات الطبقات الذكية.

ارتداء ملابس بيضاء اللون
واحدة من أكبر هدايا الملابس التي يمكنك تقديمها لنفسك في الصيف هي الملابس ذات اللون الأبيض، لا يتناسب القميص الأبيض مع كل زوج من الجينز أو البنطلون فحسب بل يساعد أيضًا في الحفاظ على جسمك باردًا في الحرارة الحارقة، من الحقائق المعروفة أنه عندما يصطدم الضوء الأبيض بجسم ما فإن اللون المرئي هو اللون الذي لا يتم امتصاصه.

تعكس الألوان الفاتحة مثل الأبيض ضوء الشمس وبالتالي تحافظ على جسمك خاليًا من الحرارة الشديدة.


استبدلي الجينز بالسراويل للتغلب على الحرارة
يبدو الجينز رائعًا حقًا عندما ترتديه، ومع ذلك خلال الصيف قد تصلح غير مرتاح إلى حد ما، من الخيارات الجيدة البديلة للجينز هو بنطلونات الكتان التي تتيح لك البقاء هادئًا أثناء الخروج.

لا تخجل من ارتداء قبعة
يجب أن يكون هذا الاتجاه السائد، يمكن أن تكون القبعات حقًا إكسسوارات ملابس جيدة في الصيف ولا يجب أن يخجل الرجال من ارتدائها.

ارتقِ بأسلوبك عن طريق شمر أكمامك
يمكنك حقًا تجتب الحرارة عندما تشمر عن ساعديك، إنه بلا شك أحد أسهل الطرق وأكثرها فاعلية للرجال خلال فصل الصيف ولا يحتاج كثيرًا حقًا، يجعلك تبدو أكثر استرخاءً فحسب.

ارتداء السترات غير المبطنة
الجاكيت غير المُبطن هو وسيلة جيدة لارتداء الجاكيت دون الشعور بالحرارة، فهو يساعد على توفير تهوية رائعة أثناء ارتفاع درجات الحرارة بينما يجعلك تبدو أنيقًا للغاية، بغض النظر عن المواد المستخدمة في صناعة السترة  فإنها توفر تهوية معززة وراحة للرجل الذي يرتديها.

حرارة الصيف ملابس الرجال ملابس بيضاء إرتداء الجينز أشعة الشمس

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR" القناة بعد إصلاحها

مصرع عامل وإصابة ابنه بسبب انقلاب جرار زراعي بسوهاج

"تحسن ملحوظ".. تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر

الكيلو بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

وجهت تحذيرات لمرضى الحساسية.. "الأرصاد": سرعة الرياح تصل لـ40 كيلو بالساعة الخميس

البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بـ75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الشاهد) ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير!

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس