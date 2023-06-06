فضفاضة وألوان زاهية.. ملابس الرجال في الصيف

عاد الصيف وكذلك عادت معه الحفلات المسائية الممتعة وليالي الشواء ومع ذلك أثناء تواجدك بالخارج من الأفضل دائمًا التغلب على الحرارة أثناء ارتداء أفضل ما في الموضة من الأقمشة خفيفة الوزن إلى تقنيات الطبقات الذكية.

ارتداء ملابس بيضاء اللون

واحدة من أكبر هدايا الملابس التي يمكنك تقديمها لنفسك في الصيف هي الملابس ذات اللون الأبيض، لا يتناسب القميص الأبيض مع كل زوج من الجينز أو البنطلون فحسب بل يساعد أيضًا في الحفاظ على جسمك باردًا في الحرارة الحارقة، من الحقائق المعروفة أنه عندما يصطدم الضوء الأبيض بجسم ما فإن اللون المرئي هو اللون الذي لا يتم امتصاصه.

تعكس الألوان الفاتحة مثل الأبيض ضوء الشمس وبالتالي تحافظ على جسمك خاليًا من الحرارة الشديدة.



استبدلي الجينز بالسراويل للتغلب على الحرارة

يبدو الجينز رائعًا حقًا عندما ترتديه، ومع ذلك خلال الصيف قد تصلح غير مرتاح إلى حد ما، من الخيارات الجيدة البديلة للجينز هو بنطلونات الكتان التي تتيح لك البقاء هادئًا أثناء الخروج.

لا تخجل من ارتداء قبعة

يجب أن يكون هذا الاتجاه السائد، يمكن أن تكون القبعات حقًا إكسسوارات ملابس جيدة في الصيف ولا يجب أن يخجل الرجال من ارتدائها.

ارتقِ بأسلوبك عن طريق شمر أكمامك

يمكنك حقًا تجتب الحرارة عندما تشمر عن ساعديك، إنه بلا شك أحد أسهل الطرق وأكثرها فاعلية للرجال خلال فصل الصيف ولا يحتاج كثيرًا حقًا، يجعلك تبدو أكثر استرخاءً فحسب.

ارتداء السترات غير المبطنة

الجاكيت غير المُبطن هو وسيلة جيدة لارتداء الجاكيت دون الشعور بالحرارة، فهو يساعد على توفير تهوية رائعة أثناء ارتفاع درجات الحرارة بينما يجعلك تبدو أنيقًا للغاية، بغض النظر عن المواد المستخدمة في صناعة السترة فإنها توفر تهوية معززة وراحة للرجل الذي يرتديها.