مستغلًا اهتمام نيوكاسل.. بايرن ميونخ يسعى لإقناع ساديو ماني بالرحيل

تعمل إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني على إقناع السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق، بالرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم ساديو ماني لصفوف بايرن ميونخ مطلع الموسم المنصرم، قادمًا من فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكره موقع "Sport1" الألماني، فإن إدارة بايرن ميونخ تأمل في إقناع ساديو ماني بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

ولعب ساديو ماني 38 مباراة بقميص بايرن ميونخ منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل 12 هدفًا وصنع 6.

وأفاد الموقع بأن إدارة النادي البافاري على دراية باهتمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع ساديو ماني، لقدرته على توفير الراتب المطلوب للتعاقد مع ماني؛ ويتطلعون للاستفادة من اهتمام نيوكاسل بضم ماني.

وبدأ ساديو ماني مسيرته ضمن صفوف فريق الرديف لنادي ميتز الفرنسي في صيف 2011 ثم صعد للفريق الأول في 2012، وانتقل لفريق سالزبورج خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2012 ثم انضم لساوثهامبتون في صيف 2014، وقضى موسمين مع الفريق قبل الانضمام لنادي ليفربول في صيف عام 2016.

وعاش ساديو ماني أفضل فترات مسيرته الاحترافية مع نادي ليفربول، وسجل 120 هدفًا وصنع 48 في 269 مباراة، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ولقبي كأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية الإنجليزي.

ولعب ساديو ماني 492 مباراة طوال مسيرته الاحترافية وسجل 204 هدفًا وصنع 101 لزملائه.