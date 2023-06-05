عملت بنصيحة ياسمين عز.. «رشا» تعود لزوجها بعد انفصال 7 سنوات

«بعد مشاكل وقضايا استمرت 7 سنوات، شاء الله أن أعود لزوجي مرة أخرى وأنسى ما حدث في الماضي من أجل عيون أطفالي».. بهذه الكلمات بدأت «رشا.م» حديثها لـ«الدستور» قائلة: «منذ زواجنا، ونحن نعيش في إحدى الدول العربية، وأنجبنا 3 أبناءنا، لكن اكتشفت رغبته في الزواج من شقيقة أحد زملائه في العمل، مبررًا ذلك بأنه لديه القدرة على الإنفاق، بالإضافة إلى رغبته في تكبير عائلته وحينها نشبت بيننا مشاكل كثيرة، وقررت اصطحاب أطفالي والعودة إلى مصر دون الرجوع له».

وأضافت الزوجة: «بعد عودتي لمصر رغمًا عني، ازداد الأمر سوءًا وتصاعدت المشاكل بيننا حتى وصلت للقضاء، ولم استطع الحصول على أي حق من حقوقي بسبب سفره للخارج، وبعد سنتين وضغط من أبنائنا، طلب مني أن نعود من أجل أطفالنا الصغار، لكنه رفض بأن نسافر له مرة أخرى وطلب مني أن أعيش بشقته الموجودة في منزل أهله رغم أن لديه شقة أخرى مستقلة بعيدًا عنهم، فرفضت العودة بهذه الشروط، وطلبت منه الطلاق بالمعروف لكنه رفض، وحينها توجهت إلى محكمة الأسرة وتمكَّنت من خلعه».

وتابعت: «منذ سنة ونصف تقريبا عاد إلى مصر واستقر وعلمت أنه تقدم للزواج من أرملة وبالفعل تم تحديد موعد حفل الزفاف وفي آخر لحظة فشلت الزيجة، وتفاجأت بحضوره إلى منزل والدي وفي يده بوكيه ورد وطلب مني أن نعود من أجل الأطفال وننسى ما حدث، مؤكدا لي أنه ندم على السنوات التي ضاعت في المشاكل والعناد، وبالفعل تزوجنا مرة أخرى، وتوجهت إلى محكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة وتنازلت عن كافة القضايا التي حررتها ضده».

واختتمت: «الصلح خير وانا رجعتله علشان خاطر ولادي ميتربوش بعيد عن أبوهم».

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز وجهت نصيحة للسيدات بالتغاضي عن أخطاء الأزواج وعدم طلب الانفصال نهائيًا.

وقالت ياسمين عز في برنامجها «كلام الناس»: «الراجل غلبان وغلط ورجع لصوابه والعتاب بعدين».