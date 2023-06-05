الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عملت بنصيحة ياسمين عز.. «رشا» تعود لزوجها بعد انفصال 7 سنوات

زواج
زواج

 «بعد مشاكل وقضايا استمرت 7 سنوات، شاء الله أن أعود لزوجي مرة أخرى وأنسى ما حدث في الماضي من أجل عيون أطفالي».. بهذه الكلمات بدأت «رشا.م» حديثها لـ«الدستور» قائلة: «منذ زواجنا، ونحن نعيش في إحدى الدول العربية، وأنجبنا 3 أبناءنا، لكن اكتشفت رغبته في الزواج من شقيقة أحد زملائه في العمل، مبررًا ذلك بأنه لديه القدرة على الإنفاق، بالإضافة إلى رغبته في تكبير عائلته وحينها نشبت بيننا مشاكل كثيرة، وقررت اصطحاب أطفالي والعودة إلى مصر دون الرجوع له».

وأضافت الزوجة: «بعد عودتي لمصر رغمًا عني، ازداد الأمر سوءًا وتصاعدت المشاكل بيننا حتى وصلت للقضاء، ولم استطع الحصول على أي حق من حقوقي بسبب سفره للخارج، وبعد سنتين وضغط من أبنائنا، طلب مني أن نعود من أجل أطفالنا الصغار، لكنه رفض بأن نسافر له مرة أخرى وطلب مني أن أعيش بشقته الموجودة في منزل أهله رغم أن لديه شقة أخرى مستقلة بعيدًا عنهم، فرفضت العودة بهذه الشروط، وطلبت منه الطلاق بالمعروف لكنه رفض، وحينها توجهت إلى محكمة الأسرة وتمكَّنت من خلعه».

وتابعت: «منذ سنة ونصف تقريبا عاد إلى مصر واستقر وعلمت أنه تقدم للزواج من أرملة وبالفعل تم تحديد موعد حفل الزفاف وفي آخر لحظة فشلت الزيجة، وتفاجأت بحضوره إلى منزل والدي وفي يده بوكيه ورد وطلب مني أن نعود من أجل الأطفال وننسى ما حدث، مؤكدا لي أنه ندم على السنوات التي ضاعت في المشاكل والعناد، وبالفعل تزوجنا مرة أخرى، وتوجهت إلى محكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة وتنازلت عن كافة القضايا التي حررتها ضده».

واختتمت: «الصلح خير وانا رجعتله علشان خاطر ولادي ميتربوش بعيد عن أبوهم».

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز وجهت نصيحة للسيدات بالتغاضي عن أخطاء الأزواج وعدم طلب الانفصال نهائيًا.

وقالت ياسمين عز في برنامجها «كلام الناس»: «الراجل غلبان وغلط ورجع لصوابه والعتاب بعدين».

اكتشفت الدول العربية السنوات الصلح خير المشاكل المعروف

الأكثر قراءة

محافظ سوهاج يلتقى وفد وزارة النقل لمراجعة خط سير القطار السريع

رئيس مرسى مطروح: رفع كفاءة شواطئ جزيرة روميل في باب البحر

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المشدد 10 سنوات لصاحب محل للاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

"كسرت دماغها بالشومة".. اعترافات قاتل شقيقته بسبب الميراث بأطفيح

كريم بنزيما يوقع عقود انتقاله إلى اتحاد جدة السعودى حتى 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس