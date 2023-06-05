الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخص تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع

حبس
حبس

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات ناجحة للعناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبى جرائم السرقات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط مرتكبي الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وبإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتصريفها لدى 3 أشخاص "عملائه سيئ النية".

وبمواجهته أقر بقيامه بارتكاب واقعتى سرقة سيارتين بذات الأسلوب، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عملائه، وبمواجهتهم بأقوال المتهم المضبوط أيدوها، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وعُثر بحوزة أحدهم على سيارة وبعض أجزاء من السيارة الأخرى لدى باقى المتهمين، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، واتهماه بالسرقة.

نيابة جنوب الجيزة الأجهزة الأمنية جرائم السرقات

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