تطورات الحالة الصحية للفنان حسام داغر بعد نقله للرعاية المركزة

يمر الفنان حسام داغر بحالة صحية خطيرة حاليًا، حيث يرقد بمستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة خطرة بعد نقله خلال الساعات الماضية للرعاية المركزة.. وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنان حسام داغر.

الحالة الصحية للفنان حسام داغر

كانت البداية عصر أمس، حين شعر الفنان حسام داغر ببعض الآلام وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: "بمر بوعكة صحية.. صدقوني الإنسان ضعيف قوي تجاه أي حاجة، تعالوا ندعي لكل مريض بالشفاء وبرفع الابتلاء، يهون علينا جميعًا، وشكرًا يارب على كل حاجة وكل نعمة وقوينا يا حبيبي يا سميع الدعاء"، وهو ما أثار قلق الكثير من محبيه ومتابعيه.

وبعدها بساعات كتب شقيقه المخرج أحمد داغر على “فيسبوك”: "حسام أخويا تعبان جدًا واتحجز في الرعاية المركزة في مستشفي الشيخ زايد".

وعلم "الدستور" أن حسام ما زال في الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وحالته ما زالت خطرة وتحت الملاحظة الطبية، وأن الأمر له علاقة بوعكة صحية قبل عام تقريبًا كان قد تعرض لها وتسببت له في مشكلات في ضغط الدم، والتي تواجد على إثرها لعدة أيام في المستشفى وطلب منه أن يكون تحت الرعاية الطبية لفترة ومتابعة قياسات الضغط بشكل منتظم.