الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يُدعم لوجي وليد ويحيى محمد في بطولة العالم ببولندا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، طلاب كلية التربية الرياضية الحاصلين على ميداليات بطولة أفريقيا للمصارعة التي أُقيمت في تونس في مايو الماضي، بحضور الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للطالب يحيى محمد يحيى عبد القادر والطالبة لوجي وليد خلف ياسين، اللذان حصلا على المركز الأول في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

ووجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتقديم كافة التسهيلات للطالبين حتى يواصلا مسيرة النجاح على المستوى الرياضي والعلمي، مُعلنًا دعم الجامعة لطلابها المتفوقين والمتميزين علميًا ورياضيًا والموهوبين في كافة المجالات. كما أعلن عن دعمه لهما في بطولتهما القادمة في بولندا في أغسطس 2023.

يُذكر أن الطالـب " يحيى بروليه" صاحب الـ19 عام بدأ مشواره مع رياضة المصارعة الرومانية في سن التاسعة، لاعبا للنادي الإسماعيلي، ثم انتقل إلى نادي المشروع القومي، وحصل على خمس ميداليات ذهبية، و فضيتين و برونزية ببطولة الجمهورية، واستطاع اقتناس لقب أول بطولة أفريقيا شباب وثاني بطولة أفريقيا كبار بتونس 2023 فى أول مشاركة دولية له.

أما " لوجي وليد " فقد بدأت رحلتها في عالم الرياضة، من سن ال12  بنادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية، وحصلت على ست ميداليات ذهبية، وبرونزية في بطولة الجمهورية ،كما شاركت في بطولة التصنيف العالمي 2021 - 2022 وحصلت على أول شباب وثالث كبار في بطولة المغرب 2022، واستطاعت خلال مشاركتها الأخيرة بتونس الحصول على المركز الأول شباب والخامس كبار .
كما يستعد البطلان لخوض بطولة عالمية جديدة ببولندا أغسطس القادم.

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