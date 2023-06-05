الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجه بضرورة التصدى لظاهرة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

أثناء الحملة
أثناء الحملة

وجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بضرورة التصدى لظاهرة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وتطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين، موضحاً أنه تم تنفيذ قرار سحب لقطعة الأرض رقم ٢ بلوك ١٥/ ٥ مجاورة ٤ بحى غرب سوميد بما عليها من منشآت والتحفظ عليها ضمن ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمخالفة اشتراطات الترخيص بتحويل النشاط من سكنى لنشاط مصحة علاج إدمان.

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وأضاف المهندس عادل النجار، أنه تم تنفيذ قرار إزالة بالقطعة رقم ٣١٣ بالقرية السياحية الأولى، وذلك لمخالفة نشاط التخصيص من سكنى إلى مصحة علاج إدمان، وتم رفع عدادات المرافق "المياه - الكهرباء" وضبط محتويات العقار من منقولات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم تنفيذ قرار سحب لقطعة الأرض رقم ١ بالحى الثالث التوسعات الشرقية بمساحة ٢٢ فدانًا وما عليها من منشآت، وذلك لعدم تنفيذ كامل مكونات المشروع "بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية "، مؤكدًا استمرار تنفيذ قرارات السحب الصادرة بكل حسم.

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وفي سياق متصل، قاد المهندس عادل النجار، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة التعمير، أسفرت عن إزالة عدد من الظواهر العشوائية بمنطقة الحى السادس " شارع الأخبار" أمام المحال المخالفة وكافتيريات ومطاعم وأنشطة مضرة بالبيئة وباعة جائلين.

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وأشار "النجار"، أنه سيتم استكمال باقى الحملات المكبرة خلال الفترة المقبلة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات الشرطية والأمنية، مضيفاً أنه لن يُسمح بالأنشطة العشوائية ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بجميع أشكالها ومظاهرها.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملة تحت إشراف اللواء عصمت فرج، نائب مدير أمن الجيزة، واللواء هشام عبدالصمد، مدير إدارة شرطة المرافق، واللواء شريف محمد، مساعد فرقة شمال أكتوبر، والعميد ضياء سعد، رئيس قسم شرطة التعمير، والعميد أحمد فوزى، المشرف على أمن الجهاز.

أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
أثناء الحملة
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الجهات الشرطية الحملات المكبرة الظواهر العشوائية القضاء علي العشوائيات المهندس عادل النجار المجتمعات العمرانية الجديدة المخالفين

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