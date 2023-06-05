إصابة 3 إثر تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى فى أسوان

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، صباح اليوم الإثنين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 2 سيارة ربع نقل، وتحديدًا عند الكيلو ٥٥ بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا عند مدخل قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب ورائها.