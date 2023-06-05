اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تنظم معرضًا للفن التشكيلي وتحتفى بيوم البيئة

تنظم مكتبة مصر الجديدة التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة عدد من الفعاليات اليوم الاثنين 5 يونيو 2023، والتي جاءت كالتالي:

متحف الطفل بمكتبة مصر الجديدة

- يحتفل متحف الطفل بمكتبة مصر الجديدة بالتعاون مع طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا قسم الرسوم المتحركة فى الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين بيوم البيئة العالمى، فقد يعرض مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة.

وتهدف هذه السلسلة إلى تنمية وعى الفرد قبل الجماعة بأهمية البيئة المحيطة بنا وكيفية الحفاظ عليها نظيفة للأجيال المقبلة.

معرض فنى تشكيلي

- كما تنظم مكتبة مصر الجديدة في الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين معرض للفن التشكيلى للفنان أحمد بيرو يضم حوالى 25 لوحة فنية تحت عنوان "لا للنفايات البلاستيكية" تعبيرًا عن رفض إنتاج المواد البلاستيكية شديدة الخطورة على البيئة تم صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى وهي المرة الأولى الذي يدخل فيها برامج الذكاء الاصطناعي مجال الفن التشكيلي بمعارض المكتبة.

يشار إلى أن مكتبة مصر الجديدة تأسست فى ٢٠ نوفمبر ١٩٤٥، فى عهد الملك فاروق، وسُميت فى ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة، وقام جلالة الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٤٦، وفى عام ١٩٨١تم الافتتاح، وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح آنذاك ١٠ آلاف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

خدمات المكتبة

وتقدم المكتبة العديد من الخدمات للقراء، فلم تقتصر على الكتب والقراءة والاطلاع فقط، بل أصبحت مركزًا ثقافيًا تنويريًا متكاملًا فيما بعد، وفى عام ١٩٨٦ تم إنشاء نادى السينما بالمكتبة، وخلال عام ١٩٩٠ بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفى العام ١٩٩٦ تم توسيع مسرح المكتبة.