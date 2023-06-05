توافق الرؤى بين الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني بمختلف القضايا تتصدر الصحف

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية"، تثمين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، التطور المستمر فى العلاقات المصرية الموريتانية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكرى والأمنى، ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الرئيسين، أمس، فى قصر الاتحادية، فى مستهل زيارة الرئيس الموريتانى القاهرة، والتى ستمتد 3 أيام.

وشهدت المباحثات تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربى والإفريقى المشترك، مع مناقشة تطورات القضايا الإقليمية، خاصة السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.

وعقب جلسة المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد خلاله الرئيس السيسى اتفاقه مع نظيره الموريتانى على تعزيز جهود البلدين على الساحة الإفريقية، فى ظل الدور الحيوى الذى تقوم به مصر وموريتانيا، ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية فى القارة الإفريقية، لتجاوز التحديات، وتحقيق الرخاء والاستقرار لسائر أبناء القارة.

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت ملف سد النهضة الإثيوبى، وتبعاته الخطيرة على الأمن المائى لدول مصب حوض النيل، مبينا أن الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى.

ولفت إلى أن المباحثات شهدت التشديد على أهمية حث إثيوبيا على التحلى بالإرادة السياسية، للأخذ بأى من الحلول الوسطى التى تم طرحها على مائدة التفاوض، والتى تلبى مصالحها دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتى المصب، وذلك من أجل إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وأضاف الرئيس أنه تم أيضا بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأنه تشاور مع نظيره الموريتانى بشأن الأوضاع فى ليبيا، لافتا إلى ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن مع خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد دون استثناء، كما تم التطرق إلى التطورات فى السودان، مؤكدا أهمية الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فيه، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، وتكثيف الجهود الإغاثية، لتخفيف معاناة المتضررين.

وقال الرئيس: "من هذا المنبر، فإننا نحث جميع الأطراف على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية ومصالح شعبها".

ووجه الرئيس الموريتانى الشكر للرئيس السيسى على دعوته لزيارة مصر، مؤكدا أن مصر هى "أرض الكنانة"، ومقدما التهنئة للرئيس والشعب المصرى على الإنجازات العظيمة التى تحققت لمصر.

وأضاف الغزوانى "يحق لنا جميعا أن نعتز بهذه الإنجازات، فقوة مصر هى قوة الأمة، وإذا كان الوضع فى مصر حسنا فالوضع عندنا كلنا حسن"، مشددا على دور مصر البارز الذى لعبته وما زالت تلعبه فى القضايا الكبرى للأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الرئيس الموريتانى أن مباحثاته مع الرئيس السيسى تطرقت إلى موضوعات مهمة مثل الأوضاع فى ليبيا والسودان ومياه النيل، مثمنا ما وصفه بـ "صبر مصر" الذى تتحلى به القيادة المصرية، وحكمتها فى التعاطى مع هذا الموضوع المهم.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن إستراتيجية، لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، بين الحكومة المصرية، ممثلة فى هيئة التسليح للقوات المسلحة، وتحالف «أوراسكوم وايتز»، تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية، وهى موزعة جغرافيا فى: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وقنا، والمنيا، والإسماعيلية.

على جانب آخر، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال إطلاق تقرير «بيانات الإنفاق الصحى فى مصر»، إن التقرير نقلة نوعية فى الدراسات الصحية، وستصب فى مصلحة المنظومة الصحية، لافتا إلى أن عودة الدراسة كانت حلما منذ سنوات.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الدولة المصرية لديها خطة طموح، لخفض نسبة الإنفاق الشخصى على الصحة لنسب أقل من 20 - 22%، طبقا لرؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.