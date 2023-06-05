الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله كرة القدم

إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش

أعلن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، اعتزاله كرة القدم عقب انتهاء موسمه مع فريق إي سي ميلان الإيطالي.

وكان ميلان قد حقق الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف لهدف في ختام منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

وعقب المباراة ألقى زلاتان إبراهيموفيتش كلمة للجماهير أثناء تكريمه بعد انتهاء الموسم، قبل أن يفاجئ الجميع ويعلن اعتزاله كرة القدم.

وقال زلاتان: "لدي الكثير من الذكريات داخل ملعب سان سيرو، فقد منحتوني السعادة في المرة الأولى التي وصلت فيها النادي، وفي المرة الثانية أعطيتوني الحب".

وواصل حديثه: "أود شكر عائلتي والمقربين مني على صبرهم، كما أشكر عائلتي الثانية، سواء اللاعبين أو المدرب على تلك المسؤولية التي منحوني إياها وأود أن أشكر المدربين على الفرصة التي قدموها لي".

واستطرد: "أود أن أشكر المشجعين الذين رحبوا بي بأذرع مفتوحة وسأظل ميلانيستا طيلة حياتي".

وأتم: "حان الوقت لتوديع كرة القدم، إنه قرار صعب للغاية خاصةً أن هناك الكثير من المشاعر، تحيا ميلان".

زلاتان إبراهيموفيتش إي سي ميلان اعتزال إبراهيموفيتش الدورى الايطالى

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