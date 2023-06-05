مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس

قال مُفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تسعى جاهدة لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى فى مدينة "القدس" عبر سلسلة من الإجراءات العنصرية بحق الفلسطينيين سُكانها.

وأضاف الشيخ حسين - خلال ندوة لمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن الاحتلال يصدر عشرات قرارات الهدم والمُصادرة بحق ممتلكات المقدسيين، وحسب الهويات، كما يُهاجم بشكل يومي المُقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة "القدس" المحتلة.

ولفت الشيخ حسين إلى أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ القدس من الفلسطينيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وفصل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية، وذلك عبر خفض نسبة المقدسيين إلى ما بين 12% - 20% من مُجمل سكان المدينة، حيث يشكلون الآن ما بين 38% - 40%، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على وجود المقدسيين في مدينتهم، من خلال دعم وتعزيز صمودهم.