الأهلي يهزم الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مقلقًا على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين لهدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع ومحمود كهربا في الدقيقة 59 وسجل هدف الوداد سيف الدين بوهرة في الدقيقة 86.

وينتظر الأهلي مباراة الإياب الأسبوع المقبل في الدار البيضاء حيث يحتاج إلى التعادل بأي نتيجة على الأقل للتتويج باللقب.

أحداث الشوط الأول

الأهلي استهل المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في الوقت الذي تراجع فيه لاعبو الوداد.

وشهدت الدقيقة 7 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول ليسدد كهربا، لكنها مرت بعرض الملعب.

وفي الدقيقة 8 سقط حسين الشحات، لاعب الأهلي، داخل منطقة الجزاء بعد دفعة من جلال ذاودي، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي مخالفة.

في الدقيقة 12 عرضية خطيرة من بيرسي تاو لصالح الأهلي من الطرف الأيمن، ولكن يوسف المطيع حارس الوداد يمسك بالكرة بنجاح.

في الدقيقة 14 تصويبة من سامبو من وسط الملعب لصالح الوداد، لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 22 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس ياسر إبراهيم الذي سدد كرة وصلت إلى حارس المرمى.

في الدقيقة 30 ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمسة يد على لاعب الوداد داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 35 سقوط حسين الشحات، لاعب الأهلي، بعد تدخل من لاعب الوداد والعودة إلى تقنية الفيديو.

في الدقيقة 39 مصطفى شوبير أنقذ الأهلي من هدف مؤكد بعد كرة طولية من مخالفة من ركلة حرة على رأس سامبو الذي مررها إلى رضا الجعدي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة.

وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد عرضية من حسين الشحات على رأس بيرسي تاو الذي وضع الكرة في المرمى.

أحداث الشوط الثاني

كان الوداد قد بدأ الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 48 تسديدة خطيرة أخرى من زهير المترجي من يسار منطقة الجزاء لصالح الوداد في الشباك الخارجية لمرمى الأهلي.

في الدقيقة 50 تصويبة بعيدة المدى من أيمن الحسوني من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك الوداد البيضاوي المغربي.

جاء الهدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد كرة طولية من محمد هاني أخطأ يوسف المطيع حارس الوداد في تقديرها قبل أن تصل إلى حسين الشحات الذي مرر إلى كهربا وسددها في المرمى.

في الدقيقة 66 حسين الشحات يسدد من خارج منطقة الجزاء والكرة تصل سهلة لحارس الوداد.

في الدقيقة 69 فرصة خطيرة للوداد بعد تصويبة من يحيى عطية الله من على حدود منطقة الجزاء لصالح الوداد لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى مصطفى شوبير.

في الدقيقة 72 فرصة للأهلي، تاو يراوغ مدافع الوداد يمين منطقة الجزاء ويمرر لكهربا الذي يسدد في يد حارس الوداد ليمنع فرصة خطيرة للأهلي.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الوداد من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس المدافع الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 79 تصويبة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح الوداد عن طريق العملود تصدى لها مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ببراعة.

في الدقيقة 80 لمسة يد على يحيى عطية الله لاعب الوداد ليعترض لاعبو الأهلي بشكل قوي على حكم المباراة.

ونجح الوداد في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 86 عن طريق سيف الدين بوهرة بعد رة عرضية أرضية من العملود من يمين منطقة الجزاء ليلمسها سامبو فشل دفاع الأهلي في تشتيت الكرة لتصل إلى سيف الدين بوهرة الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.