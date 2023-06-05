كريم محسن يستعد لإطلاق أغنية "غير أى حد"

يستعد المطرب الشاب كريم محسن لإطلاق أغنيته الجديدة “غير أي حد”، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك عبر منصات الأغانى، وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتحمل الأغنية توقيع المولف حسام سعيد، ومن ألحان الملحن محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وميكساج وماسترينج ماهر صلاح وجيتار مصطفى أصلان وصولوهات محمود شاهي.

آخر اعمال كريم محسن

وكان قد طرح كريم محسن مؤخرًا أغنية تحمل اسم “وده برده ينفع” منذ ما يقرب من شهرين، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر هاني محروس.

كما كان قد طرح أغنية بعنوان “فلاتر”، وحققت نسب مشاهدات واستماع عالية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية.

آخر ألبومات كريم محسن

وفي نهاية عام 2019 طرح المطرب الشاب كريم محسن، ألبومه الغنائي، وحمل اسم “قابل بقى” وضم الألبوم 12 أغنية.