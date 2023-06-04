حسام عبدالغفار يكشف أهم إنجازات الدولة في الصحة بعد ثورة 30 يونيو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أهم الإنجازات التي تحققت في المنظومة الصحية بعد ثورة 30 يونيو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المنظومة الصحية انتقلت نقلة كبيرة جدًا وتطورت بعد 30 يونيو، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة، وهي واحدة من الأشياء التي شهدت بها المنظمات العالمية.

وأضاف، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور مصر في القضاء على فيروس سي، وتحول مصر من دولة كانت هي الأولى في العالم في الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء مقارنات بين تجربة مصر وغيرها والدول التي تمتلك الكثير من الامكانيات وكيف نجحت الدولة المصرية في القضاء على الفيروس بمتابعة رسمية من الرئيس؟ وهو الأمر الذي استدعى أن يتقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالشكر للرئيس السيسي.

أهم المبادرات الصحية

وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تمت تحت رعاية الرئيس ومنها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين وفحص 2 مليون سيدة بها، ومبادرة الكشف عن السمع على 4.5 مليون طفل، والكشف على 8.3 مليون طالب لاكتشاف الانيميا والسمنة والتقزم، والكشف على 21 مليون سيدة للفحص المبكر عن سرطان الثدي.