الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الآلاف في بولندا يخرجون للتظاهر ضد الحكومة الحالية والمطالبة بإقالتها

مسيرة احتجاجية مناهضة
مسيرة احتجاجية مناهضة للحكومة في العاصمة البولندية

خرج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة احتجاجية مناهضة للحكومة في العاصمة البولندية، اليوم الأحد، حيث سافر المواطنون من جميع أنحاء البلاد للتعبير عن غضبهم من الحكومة التي اعتبروها قوضت معايير الديمقراطية في البلاد.

وقدر عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، الذي ينتمي إلى حزب المعارضة الذي قاد المسيرة، أن 500 ألف شخص شاركوا في التظاهرات.

كما تجمعت حشود كبيرة في كراكوف ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، ما يدل على الإحباط من الحكومة التي يتهمها منتقدوها بانتهاك الدستور وتقويض الحقوق الأساسية في بولندا.

سار الرئيس السابق ليخ فاليسا، زعيم حركة التضامن التي لعبت دورًا تاريخيًا في الإطاحة بالشيوعية في بولندا، جنبًا إلى جنب مع زعيم حزب المنبر المدني المعارض ، رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك، بحسب وكالة سوشيتد برس.

ويلقى حزب القانون والعدالة الحاكم بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي واليسا وتاسك، الحكومة بقيامها بتقويض الدستور والديمقراطية.

من جانبه اتهم المتحدث باسم الحكومة ، بيوتر مولر ، تاسك وواليسا بـ “محاولة الإطاحة بالحكومة”.

مئات الآلاف مسيرة احتجاجية العاصمة البولندية المواطنون حزب المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي إليسا

الأكثر قراءة

بسبب الميراث.. القبض على المتهم بقتل شقيقته في أطفيح

"كهربا" يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك الوداد بنهائى إفريقيا

بوهرة يمنح الوداد الهدف الأول فى شباك الأهلى بدورى أبطال إفريقيا

تشييع جثمان صاحب رسالة "دكتوراه العناية المركزة" إلى مثواه الأخير بطنطا

الجامعة العربية تدين جريمة الإهمال الطبى من قبل الاحتلال بحق الأسير دقة

"الأرصاد" تكشف حالة طقس الأيام المقبلة: "حار وعودة الأتربة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)