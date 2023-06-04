الآلاف في بولندا يخرجون للتظاهر ضد الحكومة الحالية والمطالبة بإقالتها

خرج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة احتجاجية مناهضة للحكومة في العاصمة البولندية، اليوم الأحد، حيث سافر المواطنون من جميع أنحاء البلاد للتعبير عن غضبهم من الحكومة التي اعتبروها قوضت معايير الديمقراطية في البلاد.

وقدر عمدة وارسو رافال ترزاسكوفسكي، الذي ينتمي إلى حزب المعارضة الذي قاد المسيرة، أن 500 ألف شخص شاركوا في التظاهرات.

كما تجمعت حشود كبيرة في كراكوف ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، ما يدل على الإحباط من الحكومة التي يتهمها منتقدوها بانتهاك الدستور وتقويض الحقوق الأساسية في بولندا.

سار الرئيس السابق ليخ فاليسا، زعيم حركة التضامن التي لعبت دورًا تاريخيًا في الإطاحة بالشيوعية في بولندا، جنبًا إلى جنب مع زعيم حزب المنبر المدني المعارض ، رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك، بحسب وكالة سوشيتد برس.

ويلقى حزب القانون والعدالة الحاكم بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي واليسا وتاسك، الحكومة بقيامها بتقويض الدستور والديمقراطية.

من جانبه اتهم المتحدث باسم الحكومة ، بيوتر مولر ، تاسك وواليسا بـ “محاولة الإطاحة بالحكومة”.