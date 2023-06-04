الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": ندعم سَن قانون يضمن حرية تداول المعلومات وعدم تحريفها

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار

قال إسلام الغزولي نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تداول المعلومات أمر مهم لحماية الدولة من الشائعات والحروب الموجهة ضدها ولاستهداف وطمس الحقائق ونشر الأكاذيب، وأحيانا تساهم في تهييج الرأي العام ليسير في شكل معادي.

ولفت خلال حديثه ببرنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن حزب المصريين الأحرار شارك بورقة في الحوار الوطني، لطرح رؤية منضبطة بلا تهوين أو تهويل عن حق تداول المعلومات بحرية منضبطة مسئولة واعية مستنيرة تراعي التزامات الأمن القومي.

ولفت إلى أن الحزب يدعم سن قانون لضمان حرية تداول المعلومات، مع مراعاة التأكد من مصدرها وسن عقوبة على تحريفها، مردفا: "المواطن يتداول المعلومات على السوشيال ميديا دون معرفة مصدرها، لأنه يبحث عن السريع، ويتطور الأمر حتى يصبح اللامصدر (السوشيال ميديا) مصدر، وتبدأ تدافع عن طرحك إنه الحقيقة.

وختم: "نحن مع قانون يضبط حرية تداول المعلومات، يتفق مع ما نص عليه الدستور ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى نصل لعلاقة بين المواطن والدولة والدفاع عن مقدراتها وإنجازاتها".

المصريين الأحرار الحوار الوطنى تداول المعلومات

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