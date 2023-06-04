"الإفريقى للتنمية" يعقد ندوة حول تمكين الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية الخضراء

برعاية "التخطيط"..

يعقد البنك الإفريقي للتنمية، يوم 11 يونيو 2023، ندوة لمدة يوم، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بشأن بيئة تمكين الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية الخضراء للقطاعين العام والخاص في البلاد، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

سيعرض الحدث نتائج ورقة سياسات مشتركة بين البنك الإفريقي للتنمية ومبادرة إرادة، تحديات الصناعة في بعض المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر؛ والزراعة والأعمال الزراعية، والأسمدة الحيوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية وإعادة تدوير النفايات. كما ستكشف، بناءً على نتائج الورقة وتوصياتها، تطلعات وتحديات وفرص القطاع الخاص في مصر في الاستفادة من الاستثمارات الخضراء وزيادتها في البلاد.

وتابع البنك الإفريقي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، أن الندوة ستجمع حوالي 120 متعاملا وخبيرا في قطاع الاستثمارات الخضراء في مصر، جنبًا إلى جنب مع المديرين التنفيذيين والخبراء من البنك الإفريقي للتنمية ومن المبادرة المصرية لنشاط الإصلاح التنظيمي والتنمية.

وستشمل الندوة مناقشة أدوات التمويل والاستراتيجيات ذات الصلة، وتعزيز بيئة الأعمال التمكينية للتنمية الاقتصادية الخضراء، كما ستوفر الندوة للشركات المصرية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فرصة لاستكشاف فرص الاستثمار الأخضر.

وستقدم المبادرة المصرية لنشاط الإصلاح التنظيمي والتنمية رؤيتها الاستراتيجية وأنشطتها لتعزيز بيئة الأعمال في مصر للاستثمارات الخضراء. وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة إرادة أُطلقت في عام 2008، وهي مبادرة حكومية تهدف لبناء نظام إدارة تنظيمي للأنظمة المتعلقة بالأعمال.

جدير بالذكر أن البنك الإفريقي للتنمية أشار إلى أن جمهورية مصر العربية تواصل اتخاذ خطوات نحو الإنتاج المستدام ووضع سياسات صديقة للبيئة، وذلك من خلال تبني الاقتصاد الأخضر كمسار لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، وبما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، حيث قامت الدولة أيضا بجهود ومبادرات تنظيمية مختلفة في السنوات الأخيرة.