الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 68 حالة تعدٍ على أملاك وأراضي الدولة في أبوصوير بالإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

أعلن اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، شن حملة مكبر لإزالة التعديات تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية،  موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لأشكال التعدي كافة.

في السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ١٠٨٤ متر مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

هذا إلى جانب إزالة ٥٧ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة ٤ أفدنة و١٨ قيراط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

على الفور، تم إزالة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه بشارة رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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