"الطاقة السعودية" تنفذ تخفيضا تطوعيا في إنتاجها من النفط مقداره مليون برميل

ابتداء من يوليو..

كشفت وزارة الطاقة السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تنفيذها تخفيضا تطوعيا إضافيا في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في السعودية، بأن المملكة ستنفذ تخفيضا تطوعيا إضافيا في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو المقبل لمدة شهر قابلة للتمديد، ليصبح إنتاج المملكة 9 ملايين برميل يوميا ويكون مجموع خفض السعودية التطوعي 1.5 مليون برميل يوميا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس.

وأضاف المصدر أن تخفيض المملكة التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الطاقة السعودية، أن المملكة ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي حتى نهاية 2024.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+.

وأشار المصدر خلال تصريحات لوكالة الأنباء السعودية واس، إلى أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023.