تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد إصابته بالتهاب العصب السابع

طمأن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المصريين على الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة عقب قداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط، مؤكدًا أن الحالة بسيطة.

وقال القمص موسى إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن التشخيص التهاب بسيط في العصب السابع، وأجريت فحوصات شديدة الدقة.

وأشار إلى أن البابا بعدما صلى قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم في كينج مريوط، شعر بوعكة فتوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وانتهى تشخيص الأطباء لإصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع.

وأوضح أن العلاج سيتم داخل مصر، وهذه الحالة معروفة ومنتشرة، لافتًا إلى أن البابا سيحظى بفترة راحة، مردفا: “قداسة البابا أوقف الاجتماعات الرعوية والأنشطة الجماعية، لكن أجندته في اللقاءات الفردية مستمرة كما هي”.