تنشر العام المقبل.. التفاصيل الكاملة لرواية جابرييل جارثيا ماركيز الجديدة

انتشرت الشائعات منذ فترة طويلة بأن تحفة أدبية كاملة، لم يرها الجمهور من قبل، يمكن أن تظل ملقاة في المكتبة، مغبرة بالأتربة، تحتفظ بها عائلة المؤلف الراحل أو في أدراج مقفلة ومفتاحها في جامعة تكساس.

إلى أن كشف رودريجو وجونزالو، أبناء ماركيز، أن رواية ماركيز غير المنشورة بعنوان En Agosto Nos Vemos (نلتقي في أغسطس) ستكون على رفوف المكتبات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية في عام 2024.

رواية ماركيز الجديدة

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، تعجب خوان مورينو بلانكو، الأستاذ في جامعة ديل فالي في كالي، كولومبيا، قائلًا: "كيف؟! كتاب جابرييل جارسيا ماركيز ؟" مستنكرًا الأمر: "لقد سمعت شائعات عن بعض المخطوطات له، ولكنها ليس أكثر من شائعات، وإنما كتاب كامل؟! "

فقد أحاطت الكاتب، بعض التكهنات بعنوان الرواية غير المنشورة منذ عام 1999 عندما نشر جارسيا ماركيز قصة قصيرة من الرواية، في المجلة الكولومبية Cambio.

وتدور هذه القصة حول "آنا ماجدالينا باخ" وهي امرأة في منتصف العمر ارتبطت بعلاقة عاطفية وجنسية مع أحدهم، أثناء زيارتها لجزيرة استوائية لوضع الزهور على قبر والدتها، وهذه القصة كانت تمثل كانت الفصل الأول الذي كان ماركيز يعكف على كتابته من روايته الجديدة.

ولكن بعد وفاة المؤلف المشهود عالميًا ماركيز، في عام 2014، كان يُعتقد أن العمل طي النسيان، حيث كان يُعتقد أن عائلته لن توافق على نشر عمل غير مكتمل.

ما الذي غير رأي أبناء ماركيز في نشر روايته المَخفية؟

قال خايمي أبيلو، مدير مؤسسة ماركيز: إنه "حتى الآن كان موقف الأبناء هو أنه لن يتم نشر هذه المخطوطات" مضيفًا: "يبدو أنهم غيروا رأيهم بعد قراءتها!"

بينما صرح أبناء جارسيا ماركيز، رودريجو وجونزالو جارسيا، إنهما اعتبرا العمل ثمينًا للغاية بحيث لا يمكن إخفاؤه وعدم نشره لـ كولومبيا والعالم بأسره، الذي تأثر بشدة بحكايات ماركيز التي نالت استحسانا كبيرًا عن الواقعية السحرية.

وأضافوا في بيان صحفي: "سنلتقي في أغسطس. . جاء نتيجة الجهد الأخير لماركيز، عند قراءته مرة أخرى بعد مرور 10 سنوات تقريبًا على وفاته، اكتشفنا أن للنص مزايا كثيرة وممتعة للغاية ولا يوجد ما يمنع من الاستمتاع بأبرز أعمال جارسيا، من قدرته على الإبداع، وتعبيراته، والسرد الآسر له، وفهمه للغة"

وأضافوا أن ماركيز تميز في كتابته عن الإنسان وتجاربه العاطفية ومغامراته، خاصة في الحب، وهو ربما يكون الموضوع الرئيسي لجميع أعماله.

كم تبلغ عدد صفحات رواية ماركيز الجديدة؟

من بين التفاصيل القليلة التي تم الإعلان عنها أن الكتاب سيحتوي على خمسة فصول، تتمحور حول بطلة قصته "آنا ماجدالينا"، وستتألف الرواية من حوالي 150 صفحة في المجموع، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن إصدار للرواية باللغة الإنجليزية.

وماركيز هو كاتب اللغة الأسبانية الأكثر ترجمة إلى اللغات الأخرى في العالم. وتعتبر رواياته مثل "الحب في زمن الكوليرا" و"أطفال منتصف الليل" وغيره من الأعمال مصدر إلهام الكثير من الكتاب والأدباء في العالم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، من خلال إنتاجه رواياته الأكثر شهرة في العالم، تخلص ماركيز، من عقدة النقص في كولومبيا، حيث غيرت أعماله أيضًا صورة البلاد في منطقة البحر الكاريبي، حيث ولد جارسيا ماركيز، لطالما تم النظر إلى المنطقة لكونها أدنى من الناحية الثقافية، لكن ماركيز أضاء ثقافتها الفريدة وجمالها الطبيعي.