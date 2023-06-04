رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف: "الحوار الوطنى" صوت كل المصريين والرئيس قائد له تاريخ

أكد عبدالرحمن مصطفي، رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف، منسق طلاب من أجل مصر، أن هناك تقدما شهدته الدولة وفكرا مختلفا عن العصور الماضية، فصوت المصريين أصبح مسموعا بكل فئاتهم، خاصة الشباب ففي عهد السيسي هناك استماع للشباب وتنفيذ أفكارهم التي تفيد الوطن وللصالح العام، فنحن في عهد قائد له تاريخ وإنجازات وصاحب عطاء يسمع لكل المصريين.

أوضح عبدالرحمن، لـ"الدستور" أن الحوار الوطني استكمال لرؤية مصر ليس إلي 2030 إنما إلي 2070 وما بعدها، حيث يتم الاستماع إلي أفكار الشباب بأفكارهم المختلفة والاستماع إلي كافة القضايا والأفكار حيث يتم الوصول إلي حل وتطور ملحوظ في الدولة المصرية، معبراً عن سعادته ودعوة الرئيس للحوار الوطني ومشاركة المؤيدين والمعارضين والجميع بشكل يليق بالدولة المصرية.

وأشار رئيس اتحاد طلاب جامعة بني سويف إلي أن الحوار الوطني يناقش قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية، مؤكداً فخره بالحوار الوطني لأنه صوت المصريين ويعتبر خطوة للأمام.

في السياق، أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار،وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث يبدأ اليوم الأحد 4 يونيو.

ويناقش الأحد، جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية؛ لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.