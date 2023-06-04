الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"زيادة التبادل التجارى".. خبير يوضح النمو الاقتصادى بين مصر ودول إفريقيا

الصادرات
الصادرات

تحدث الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن دور مصر في دعم القضايا الإفريقية، قائلًا إنه بلا شك مصر منذ عام 2014 وبداية 2015 بدأت تتجه نحو إفريقيا بشكل كبير جدًا.

وأضاف عبد المنعم السيد خلال مداخلة عبر "زووم" على قناة "إكسترا نيوز" أن هذا التوجه زاد وتعمق أكثر في عام 2019 عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبدأ يظهر التأثير الإيجابي للعلاقات المصرية الإفريقية سواء على مصر أو إفريقيا.

كما أشار إلى أن حجم التطور في النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية زاد عن طريق اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة.

حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا تضاعف

وتابع: "حجم التطور في الصادرات المصرية إلى إفريقيا تجاوز الـ4.8 مليار دولار في حين أنها كانت منذ 3 أو 4 سنوات في حدود 2.3 مليار دولار أي أنها تضاعفت".

واستكمل: "كما أن الاستثمارات المصرية في إفريقيا زادت بشكل كبير جدًا، وهناك العديد من الشركات بدأت مشروعاتها في دول إفريقية على رأسهم نيجيريا وغانا وأوغندا، والمشروعات المصرية داخل إفريقيا زادت بشكل كبير".

مصر وإفريقيا علاقات مصر وارفريقيا الدكتور عبد المنعم السيد اكسترا نيوز التبادل التجاري بين مصر وافريقيا

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