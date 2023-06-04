تفاصيل اجتماع كولر الأخير مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا سريعًا مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء اجتماع السويسري مارسيل كولر بلاعبي المارد الأحمر، في فندق الإقامة عند الخامسة والنصف مساء اليوم؛ من أجل شرح تعليماته الأخيرة قبل مواجهة الوداد، وتحديد تكليفات كل لاعب في المباراة، والواجبات الدفاعية والهجومية للاعبين.

وكشف المدرب السويسري، خلال اجتماعه باللاعبين، عن تشكيل الفريق في مباراة الليلة والذي سيتم الإعلان عنه بعد قليل.

تحرك حافلة الأهلي

كانت حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تحركت منذ قليل من فندق الإقامة إلى استاد القاهرة عند السابعة والنصف مساءً، كما هو مقرر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، الذي عٌقد أمس السبت.

ويأمل الفريق الأول بالنادي الأهلي في تحقيق نتيجة كبيرة في مباراة اليوم أمام الوداد من أجل تسهيل مهمته في مباراة الإياب التي تُقام الأحد المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.