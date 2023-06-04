الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اجتماع كولر الأخير مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة الوداد

مارسيل كولر
مارسيل كولر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا سريعًا مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء اجتماع السويسري مارسيل كولر بلاعبي المارد الأحمر، في فندق الإقامة عند الخامسة والنصف مساء اليوم؛ من أجل شرح تعليماته الأخيرة قبل مواجهة الوداد، وتحديد تكليفات كل لاعب في المباراة، والواجبات الدفاعية والهجومية للاعبين.

وكشف المدرب السويسري، خلال اجتماعه باللاعبين، عن تشكيل الفريق في مباراة الليلة والذي سيتم الإعلان عنه بعد قليل.

تحرك حافلة الأهلي

كانت حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تحركت منذ قليل من فندق الإقامة إلى استاد القاهرة عند السابعة والنصف مساءً، كما هو مقرر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، الذي عٌقد أمس السبت.

ويأمل الفريق الأول بالنادي الأهلي في تحقيق نتيجة كبيرة في مباراة اليوم أمام الوداد من أجل تسهيل مهمته في مباراة الإياب التي تُقام الأحد المقبل على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

السويسري مارسيل كولر الاهلى أخبار الوداد مباراة الأهلي والوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

"التعليم" تعلن حالات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023

نتيجة "إعدادية بني سويف" بالاسم ورقم الجلوس فقط

"تعليم بني سويف" تحدد موعد فتح باب التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية

برلمانية: استهداف 30 مليون سائح يستلزم دراسة متطلبات الأسواق الخارجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)