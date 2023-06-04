أسامة ربيع يكشف تفاصيل تعطل ناقلة بترول فى قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل تعطل ناقلة بترول في قناة السويس وقطرها.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الناقلة تعطلت في الساعة السابعة ونصف صباحًا، وكانت قادمة من روسيا متجهة للصين، طولها 274 مترًا، تعرضت لعطل في الماكينات وفقدت السيطرة.

وأشار إلى أنه تم ربطها على جانب القناة، لكن لأنها عملاقة لم تتمكن المراكب من المرور بجانبها، فتم توجيه 3 قاطرات من بورسعيد وتم قطر السفينة وتوصيلها للجراج، للتنقل من الكيلو 12 للكيلو 17، لإصلاحها، وكل ذلك تم في ساعة ونصف الساعة، وهو وقت قياسي.

ولفت ربيع إلى أن قناة السويس كان بها 5 جراجات، وأصبح 10، وجارٍ عمل جراجين إضافيين، ليكون كل 15 كيلومترًا به جراج.

وأكد أن قناة السويس جاهزة للتعامل مع أي أعطال، والتي تزداد نتيجة زيادة عدد السفن، لأنه وارد حدوث أي عطل في التوجيه أو الماكينات، وقناة السويس جاهزة للتعامل مع المواقف الطارئة، والوقت حاكم حتى لا نعطل باقي السفن.

كما أكد أن قافلة الجنوب لم تقف، وما توقف في قافلة الشمال 8 سفن، كانوا خلف الناقلة التي حدث بها العطل.

وأشاد الفريق أسامة ربيع بأداء المشرفين في القناة، قائلًا إنه رغم سوء الطقس المشرفون أصروا أن ينفذوا الإبحار، وعملوا ليلًا ونهارًا، لتمر كل السفن في توقيتها، مردفًا: "بنحاول البضاعة توصل في ميعادها حفاظًا على سمعة قناة السويس".