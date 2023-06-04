وزيرا زراعة مصر وموريتانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يحيى ولد احمد الوقف وزير الزراعة الموريتاني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء استقباله الرئيس محمد ولد الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا.



وقال القصير في بداية الاجتماع، إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تاريخية وأزلية، وأضاف أن وزارة الزراعة المصرية يمكنها تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء بوزارة الزراعة الموريتانية في مجالات البحث العلمي الزراعى واستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية المتحملة للجفاف والملوحة، وكذلك التعاون في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة وحصاد مياه الأمطار فضلا عن التعاون في إنتاج وزراعة نخيل التمر ذات الجودة العالية.



وأضاف القصير، أن هناك برتوكول تعاون بين البلدين سوف يتم العمل على تفعيله.

من ناحيته أعرب "ولد احمد" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة المصري متطلعا إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح في كافة مراحله من الزراعة حتى الحصاد وزراعة الأصناف الجيدة المصرية في بلاده.



الوزير الموريتاني أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التمور والنخيل والإرشاد الزراعي وتدريب الكوادر الموريتانية في القاهرة.



وفي نهاية الاجتماع الوزيران اتفقا على تشكيل لجنة فنية من خبراء الزراعة في البلدين تجتمع دوريا لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها.



حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبعض قيادات وزارتي الزراعة في البلدين.