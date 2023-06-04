الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: مصر من أشد الدول حرصًا على الاستفادة من الكوادر الإفريقية

مصر وموريتانيا
مصر وموريتانيا

تحدث شريف سمير، الكاتب الصحفي بجريدة "الأهرام"، عن التعاون الثقافي بين مصر وموريتانيا، قائلًا إن موريتانيا دولة إفريقية مهمة جدًا بالنسبة للسياسة المصرية حيث تركز مصر على الجانب الثقافي والروحي من خلال تبادل البعثات الثقافية مع موريتانيا.

وقال الكاتب الصحفي بالأهرام، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر تتبادل البعثات مع موريتانيا لتنشيط الجانب الثقافي والمعرفي للشباب في البلدين، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا التبادل الثقافي والحضاري في دعم السياحة الذي ينعكس على ارتفاع الناتج القومي سواء لمصر أو موريتانيا.

المركز الثقافي المصري في موريتانيا مركز إشعاع ثقافي

وأكد أن المركز الثقافي المصري في موريتانيا يعد مركز إشعاع ثقافيًا، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا دولة ذات حضارة وتاريخ ولها باع طويل جدًا فيما يتعلق بالثقافة والوعي والمعرفة.

وتابع: "دعم الوعي الثقافي والتبادل الثقافي بين مصر وأي دولة إفريقية يعمق العلاقات بين الشعوب مما ينعكس على الإصلاح السياسي والاقتصادي"، موضحًا أن مصر انطلاقًا من رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 كانت من أشد الدول حرصًا على الاستفادة من الكوادر الإفريقية سواء كانت كوادر بشرية أو مادية.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وموريتانيا يمكن أن تكون نواة لاستمرار وتوسيع الشراكات الشاملة بين مصر ودول القارة السمراء لخدمة المصالح الإفريقية وواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الكوادر الإفريقية التعاون الثقافي بين مصر وموريتانيا العلاقات بين مصر وموريتانيا مصر وموريتانيا اكسترا نيوز المركز الثقافي المصري في موريتانيا التبادل الثقافي بين مصر وموريتانيا

الأكثر قراءة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن أزمة حسن شاكوش وزوجته

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الثاني

مصرع طالب صدمته سيارة مجهولة فى الإسماعيلية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

مسئولو "الإسكان" يتابعون سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعى المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)