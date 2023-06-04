كاتب صحفى: مصر من أشد الدول حرصًا على الاستفادة من الكوادر الإفريقية

تحدث شريف سمير، الكاتب الصحفي بجريدة "الأهرام"، عن التعاون الثقافي بين مصر وموريتانيا، قائلًا إن موريتانيا دولة إفريقية مهمة جدًا بالنسبة للسياسة المصرية حيث تركز مصر على الجانب الثقافي والروحي من خلال تبادل البعثات الثقافية مع موريتانيا.

وقال الكاتب الصحفي بالأهرام، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن مصر تتبادل البعثات مع موريتانيا لتنشيط الجانب الثقافي والمعرفي للشباب في البلدين، بالإضافة إلى الاستفادة من هذا التبادل الثقافي والحضاري في دعم السياحة الذي ينعكس على ارتفاع الناتج القومي سواء لمصر أو موريتانيا.

المركز الثقافي المصري في موريتانيا مركز إشعاع ثقافي

وأكد أن المركز الثقافي المصري في موريتانيا يعد مركز إشعاع ثقافيًا، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا دولة ذات حضارة وتاريخ ولها باع طويل جدًا فيما يتعلق بالثقافة والوعي والمعرفة.

وتابع: "دعم الوعي الثقافي والتبادل الثقافي بين مصر وأي دولة إفريقية يعمق العلاقات بين الشعوب مما ينعكس على الإصلاح السياسي والاقتصادي"، موضحًا أن مصر انطلاقًا من رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 كانت من أشد الدول حرصًا على الاستفادة من الكوادر الإفريقية سواء كانت كوادر بشرية أو مادية.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر وموريتانيا يمكن أن تكون نواة لاستمرار وتوسيع الشراكات الشاملة بين مصر ودول القارة السمراء لخدمة المصالح الإفريقية وواجهة التحديات الإقليمية والدولية.