صحف الدوحة تبرز أهمية المبادرة المصرية القطرية لدعم وإغاثة الشعب السودانى

سلطت الصحف القطرية الضوء على أهمية المبادرة المصرية القطرية لدعم وإغاثة الشعب السوداني.

واستعرضت "إكسترا نيوز" أبرز ما قالته الصحف القطرية عن المبادرة التي تهدف بشكل عام للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين خصوصًا اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم.

وكانت المبادرة موضع اهتمام كبير من الصحف القطرية حيث أبرزت الصحف القطرية الاتصال الذي حدث أمس الأول بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

مبادرة مصرية قطرية لدعم وإغاثة الشعب السوداني

كما اتفق الجانبان على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني في أزمته الراهنة.

حيث أشارت جريدة "الشرق" القطرية إلى مكالمة أمير قطر والرئيس السيسي والاتفاق على تكثيف التنسيق المشترك لدعم الشعب السوداني، حيث شدد الجانبان على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية وتسهيل انسياب المساعدات للمتأثرين بالقتال الدائر في السودان وتجنيب المدنيين تبعاته.

كما أوضحت وكالة الأنباء القطرية ما جرى خلال الاتصال، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والأوضاع الدولية خصوصًا في السودان.

أما جريدة "الراية القطرية" أبرزت التعاون المصري القطري حيث قالت في عنوانها "تنسيق قطري مصري لدعم الشعب السوداني"، وأكدت أن الجانبين اتفقا على تكثيف التنسيق المشترك لتقديم الدعم والمساعدة للشعب السوداني الشقيق والتخفيف من آثار الأزمة خصوصًا على اللاجئين السودانيين.