الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل طفلة وإصابة 22 بجروح فى هجوم على مدينة بوسط أوكرانيا

هجوم على مدينة بوسط
هجوم على مدينة بوسط أوكرانيا

قال مسئولون، اليوم الأحد، إن طفلة أوكرانية تبلغ من العمر عامين قتلت وأصيب 22 شخصًا بجروح في غارة جوية على منطقة سكنية في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن الهجوم، الذي ألقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي باللوم فيه على روسيا، دمر جزئيًا مبنيين من طابقين بالإضافة إلى 10 منازل خاصة ومتجر وخط أنابيب غاز، وفقًا لحاكم المنطقة.

فيما تصاعدت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، كما تصاعدت التوغلات في الاتجاه المعاكس، قبل هجوم أوكرانيا المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي.

بعد إضراب يوم السبت، تم انتشال جثة فتاة من بين الحطام.

نشر سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على تليجرام في وقت مبكر يوم الأحد: "في الليل، تم انتشال جثة فتاة تبلغ من العمر عامين، من تحت أنقاض منزل في مجتمع بيدهورودنينسكا".

وأضاف ليساك أن 22 شخصًا أصيبوا، خمسة منهم أطفال، بعد أن قال في وقت سابق إن ثلاثة صبية في حالة خطيرة في المستشفى.

طفلة أوكرانية غارة جوية أوكرانيا الهجوم فولوديمير زيلينسكي

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