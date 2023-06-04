فى ذكرى ميلاد الساحر.. بوسى شلبى تزور قبر محمود عبدالعزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، حيث ولد في يوم 4 يونيو 1946، وتوفى فى 12 نوفمبر 2016، والذي جسد الكثير من الشخصيات، التى ما زالت راسخة في عقول الجميع.

بوسى شلبى تحيي ذكرى ميلاده

زارت الإعلامية بوسي شلبي زوجة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، قبر زوجها فى ذكرى ميلاده تخليدًا لإحياء ذكراه.

ونشرت الإعلامية فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ظهرت خلاله، وهى تقرأ القرآن أمام قبر زوجها الراحل محمود عبدالعزيز، وعلقت عليه قائلة: «شاركوني الدعاء هدية له في يوم ميلاده».

جدير بالذكر أن محمود عبدالعزيز بدأ حياته الفنية في السبعينيات، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دورا في مسلسل الدوامة، بجانب الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة نيللى، ليختم مسيرته عام 2016 بالعمل الدرامى رأس الغول.

وفى عام 1974، دخل محمود عبدالعزيز إلى السينما المصرية، بالمشاركة فى بطولة فيلم الحفيد، الذى يعد واحدا من كلاسيكيات السينما المصرية، وفى عام 1975، كانت أول بطولة مطلقة له فى فيلم حتى آخر العمر، حتى وصل إلى عبد المالك زرزور فى إبراهيم الأبيض.

جوائز محمود عبدالعزيز

مهرجان دمشق السينمائي الدولي

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات»

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «القبطان»

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الساحر»

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة»

مهرجان الإسكندرية الدولي

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات»

- جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان عن دوره في فيلم الليالي المقمرة