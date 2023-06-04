الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"سياحة الشيوخ": جهود القيادة السياسية في دعم السياحة سيكون لها مردود إيجابي

محمد سعيد الدابي
محمد سعيد الدابي

طالب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحه والإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ وزارة السياحه بتنظيم حملات توعوية في جميع وسائل الإعلام للترويج للمنتج السياحي المصري سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مؤكدًا أن الوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الوزارة يحتاج الي مجهود كبير وتضافر الجهود.

أضاف الدابي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار لعرض خطة وزارة السياحة وبرامجها بأن وزارة السياحه تقوم بمجهود كبير في دعم القطاع، لكن الأزمات الاقتصادية كان لها تاثير كبير، والقطاع بدأ يتعافي من تبعات هذه الازمه بفضل الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في دعم قطاع السياحة من خلال أدوات وإجراءات سيكون لها مردود ايجابي كبير علي القطاع.

وسأل الدابي وزير السياحة عن مصير قانون 8 الذي يهدف لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، وكذلك الحد الأدنى للأسعار بما يحقق ميزة تنافسية علي تقديم المنتج السياحي المصري.

تابع الدابي بأن المستهدف الذي وضعته وزارة السياحة بـ30 مليون سائح سيحقق طفرة كبيرة في عوائد السياحة كبيرة للموازنة العامه للدولة، لكن يحتاج الي زيادة في عدد الغرف السياحية إلى 500 الف غرفة بما يتناسب مع المستهدف المطلوب تحقيقه.

النائب محمد سعيد الدابي لجنة السياحه والإعلام مجلس الشيوخ تنظيم حملات توعوية الدكتور احمد عيسي

الأكثر قراءة

ألفاظ خادشة على الهواء.. حيثيات حبس مرتضى منصور 3 أشهر مع الشغل

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

خلّص عليه بـ"موس".. أقوال والد طفل المرج بعد العثور على جثته فى خرسانة

"إعلان سيارة وهمى".. كشف غموض العثور على جثتين بجوار مدرسة فى قنا

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.11%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)