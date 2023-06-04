"سياحة الشيوخ": جهود القيادة السياسية في دعم السياحة سيكون لها مردود إيجابي

طالب محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحه والإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ وزارة السياحه بتنظيم حملات توعوية في جميع وسائل الإعلام للترويج للمنتج السياحي المصري سواء على المستوى المحلي أو العالمي، مؤكدًا أن الوصول إلى المستهدفات التي وضعتها الوزارة يحتاج الي مجهود كبير وتضافر الجهود.

أضاف الدابي، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار لعرض خطة وزارة السياحة وبرامجها بأن وزارة السياحه تقوم بمجهود كبير في دعم القطاع، لكن الأزمات الاقتصادية كان لها تاثير كبير، والقطاع بدأ يتعافي من تبعات هذه الازمه بفضل الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في دعم قطاع السياحة من خلال أدوات وإجراءات سيكون لها مردود ايجابي كبير علي القطاع.

وسأل الدابي وزير السياحة عن مصير قانون 8 الذي يهدف لتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، وكذلك الحد الأدنى للأسعار بما يحقق ميزة تنافسية علي تقديم المنتج السياحي المصري.

تابع الدابي بأن المستهدف الذي وضعته وزارة السياحة بـ30 مليون سائح سيحقق طفرة كبيرة في عوائد السياحة كبيرة للموازنة العامه للدولة، لكن يحتاج الي زيادة في عدد الغرف السياحية إلى 500 الف غرفة بما يتناسب مع المستهدف المطلوب تحقيقه.