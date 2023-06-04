اتحاد الكرة يوافق على مشاركة الأهلى فى دورى الأبطال والسوبر الإفريقى (خاص)

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن عامر حسين، عضو مجلس الجبلاية، والمشرف العام على لجنة المسابقات، أكد لمجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه الأخير أنه لا توجد مشكلة في أن يجمع الأهلي بين المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي.

ورشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الأهلي للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي الذي مقرر له في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 8 فرق الأهلي، بيترو أتلتيكو الأنجولي، سيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي والوداد المغربي، أنيمبا النيجيري، الترجي والتونسي.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة موافقته بشكل رسمي على مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي ودورى أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، وعد مجلس إدارة اتحاد الكرة، البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام ، بصرف جزء من مستحقات الحكام المتأخرة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها بيريرا مع جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء المجلس وطالب بيريرا خلالها بضرورة صرف جميع مستحقات الحكام، بعدما وصلت المستحقات بمختلف الدرجات إلى ما يقرب من 23 مليون جنيه.