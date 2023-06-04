الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ديمة محمود تناقش ديوانها الجديد "ظِلٌّ ورَجفة: أغنياتٌ للرّيح" 13 يونيو

ديوان ظِلٌّ ورَجفة:
ديوان "ظِلٌّ ورَجفة: أغنياتٌ للرّيح"

تستضيف دار المرايا للثقافة والفنون، حفل توقيع ومناقشة ديوان "ظِلٌّ ورَجفة: أغنياتٌ للرّيح" للشاعرة ديمة محمود، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو الجاري، على أن يناقشها الناقد الدكتور مدحت صفوت، ويدير اللقاء الكاتب علي قطب، بمقر المرايا في 23 شارع عبد الخالق ثروت - عمارة راديو شاك - الدور الثاني.

يحتوي ديوان "ظل ورجفة - أغنيات للريح" على 30 قصيدة غير معنونة في 71 صفحة من القطع  الصغير، وهي نصوص مقترنة برسوم الفنان والشاعر العراقي صفاء إسكندر، كما أن رسمة الغلاف لصفاء إسكندر أيضًا.

ديمة محمود شاعرة "قصيدة نثر" مصرية ومعلقة صوتية وممثلة دوبلاج . صدر لها "ضفائر روح" عن دار الأدهم 2015 – القاهرة، "أشاكس الأفق بكمنجة" عن دار العين 2017، "بِتَحنانٍ يخطُّ بَرديّته" عن هيئة قصور الثقافة 2021، "أصابع مقضومة في حقيبة" عن دار الأدهم لعام 2021، وهو الديوان الفائز بالمركز الثاني في جائزة حلمي سالم في دورتها الثانية عام 2021.

ترجمت العديد من نصوصها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والبنغالية والتايوانية وضمنت هذه الترجمات في عدة أنطولوجيات مطبوعة صدرت في الصين وفرنسا وكينيا وإسبانيا وألمانيا وبعضها لا يزال قيد النشر. كما شاركت في العديد من الملتقيات الشعرية والثقافية العربية والعالمية.

صفاء سالم إسكندر، فنان تشكيلي وشاعر عراقي. صدر له ثلاثة دوواين وأقيم له عدة معارض فنية في اسبانيا وهولندا مثل معرض "لا حرب بل فن" بالاشتراك مع التشكيلي الإيراني نيما خدايار.

من أجواء الديوان نقرأ: 
هل كان صوتُ الماء شجيا
أكثر من اللازم
فلم أنتبه للصّبح
أم أنّ الغيومَ بادرتني
فسهوتُ عن لحظة الضوء.

وفي نص آخر:

لديّ نهرٌ واحدٌ وبابان
وأروحُ وآتي
وأنا لا أتحركُ
أعدُّ قتلايَ وأملأ النهر.

دار المرايا للثقافة والفنون المرايا للثقافة والفنون ظ ل ور جفة ديمة محمود ديمة محمود شاعرة الدكتور مدحت صفوت الكاتب علي قطب

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